РИАМО – 12 дек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье артиста Валентина Гафта, сообщает Nation News.

Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Гафта не стало в субботу. Он умер на 86-м году жизни. Артиста похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».

Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово». ​