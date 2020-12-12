РИАМО – 12 дек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье артиста Валентина Гафта, сообщает Nation News.
Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Гафта не стало в субботу. Он умер на 86-м году жизни. Артиста похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.
В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».
Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».
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