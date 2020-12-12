РИАМО - 12 дек. В Химках завершается строительство путепровода через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки, его готовность составляет более 90%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реализация проекта ведется с декабря 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Готовность объекта проинспектировали министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик и глава городского округа Дмитрий Волошин.

«В настоящее время строительство путепровода завершено более чем на 90%. Работы ведутся в графике и находятся на личном контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробья. Автомобильное движение по путепроводу через Ленинградское шоссе будет запущено в конце декабря этого года. Завершить работы в полном объеме, в том числе провести благоустройство территории, планируется в 2021 году», - сказал Гержик.

Он добавил, что в настоящий момент на путепроводе выполнена укладка асфальтобетонного покрытия и подходов к нему, строители приступили к установке освещения, барьерного и перильного ограждений.

«Масштабный проект по строительству Репинской развязки, инициированный президентом, близок к своему завершению. Наш город растет и развивается, Старые и Новые Химки станут ближе друг к другу, чему способствует новая развязка», - отметил Волошин.

Строительство развязки с путепроводом обеспечит транспортную доступность промышленной части города и разгрузит развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Протяженность основного хода Репинской развязки составит 0,8 километра с путепроводом, длина которого составит 158 метров. Число полос движения по основному ходу - от 4 до 6. Для удобства и безопасности жителей устроят пешеходную зону, установят наружное освещение и светофоры.