РИАМО - 12 дек. Сотрудники объединения административно-технических инспекций Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ресторане Bla Bla Bar во время концерта певца Niletto, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.
Концерт артиста Niletto в столичном ресторане прошел 11 декабря.
Он отметил, что за данные нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
«Также информация о выявленных нарушениях в ресторане будет передана в столичный Роспотребнадзор», - заключил Михайлов.
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Текстовая трансляция
12 ДЕКАБРЯ
- Ведущий иммунолог, академик РАН Александр Караулов рассказал, что во время пандемии коронавируса важно держать иммунитет «в боевой готовности»:
- Ресторан Bla Bla Bar могут наказать за нарушение ковидных мер на концерте Niletto. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно‑масочного режима.
- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.
- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.
- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.
- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.
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