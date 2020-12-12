РИАМО – 12 дек. Скульптор Зураб Церетели готов лично заняться проектом памятника артисту Валентину Гафту, сообщает «Говорит Москва».

При этом заявка для рассмотрения данного вопроса должна поступить от родственников артиста или общественности.

«Если будет предложение, то почему нет? Если его попросят, то он сделает с удовольствием. Если обратятся к нему, то без проблем он сделает», - сказал помощник скульптора Сергей Шагулашвили.​

Гафта не стало в субботу. Он умер в возрасте 85 лет.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».

Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово». ​