РИАМО - 12 дек. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО Москвы задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотического средства, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве.

По имеющейся информации, злоумышленники получали крупные партии наркотиков, после чего фасовали их на более мелкие и реализовывали в Московском регионе через тайники-закладки.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий во время очередной попытки сбыта задержаны двое подозреваемых на территории района Косино-Ухтомский. При личном досмотре полицейские изъяли у одного из злоумышленников 15 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 50 граммов», - говорится в сообщении.

Следователем отдела МВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.