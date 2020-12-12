РИАМО – 12 дек. Более 10 машин, припаркованных на улице Фадеева в Балашихе, вмерзли в лед после прорыва трубы, сообщает «360».

Инцидент произошел в субботу утром. Вода залила окрестности и мгновенно замерзла. На место ЧП приехали коммунальные службы.

«Утечку оперативно устранили. Жителям окрестных домов воду не отключали. Автомобилистам придется решать вопрос с пострадавшими машинами с местным водоканалом», - говорится в сообщении.

Места, где останется наледь, обработают реагентами. ​