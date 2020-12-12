РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске начал работу новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Кварц» общей площадью 12 тысяч квадратных метров, в ближайшее время в нем заработают кинотеатр и фудкорт, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«На территории в границах улиц Комсомольской, Курской и Дружбы недалеко от железнодорожного вокзала начал работу новый торгово-развлекательный комплекс «Кварц» общей площадью 12 тысяч квадратных метров с наземной парковкой на 430 машино-мест», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

В ближайшее время в нем разместят магазины одежды, электроники, аксессуаров, ювелирных украшений и других товаров, а также современный кинотеатр и фудкорт. Пока же первых покупателей принимает супермаркет «Перекресток».

ТРК «Кварц» построен по новейшим технологиям и соответствует стандартам высокого качества.