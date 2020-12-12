РИАМО - 12 дек. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР, актера театра и кино, режиссера и поэта Валентина Гафта, говорится в сообщении пресс-службы московского парламента.
Он подчеркнул, что Гафт жил и дышал искусством, а его творчество стало неотъемлемой частью российской культуры, нескольких поколений страны.
«Множество ролей Валентина Гафта - олицетворение времени и эпохи, в которые он творил. «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны». Его яркие, неподражаемые, глубокие образы в театре и кино проникали в самую суть, не оставляя равнодушными миллионы», - перечислил председатель Мосгордумы.
Шапошников также отметил, что Гафт покорил подмостки лучших театров России.
«Но его главной сценой всегда оставался «Современник». Сегодня театр навсегда прощается с любимым актером. Невосполнимая, горькая потеря… Прощайте, Валентин Иосифович. Глубоко скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, коллегами. Светлая память Мастеру», - заключил Шапошников.
Валентина Гафта не стало в субботу. Он умер на 86-м году жизни.
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