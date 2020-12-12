РИАМО - 12 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье Валентина Гафта и отметил выдающиеся работы артиста.

«Ушел Большой актер... Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», – написал Собянин на своей странице в Instagram.

Он отметил, что артиста похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».

Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».​