РИАМО - 12 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье Валентина Гафта и отметил выдающиеся работы артиста.
Он отметил, что артиста похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.
В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».
Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».
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