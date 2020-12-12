РИАМО - 12 дек. На следующей неделе снежный покров в Москве в Подмосковье вырастет до 6-16 сантиметров, с 15 декабря начнутся снегопады, сообщается на сайте «Метеовести».
13 декабря Московский регион накроет многоярусная облачность. Выпадет снег – не более 1,5 миллиметра осадков или 1,5 сантиметра снежного покрова. Ночью температура опустится не ниже минус 5 - минус 10 градусов, а днем — минус 1 - минус 6 градусов.
В Московской области сугробы местами достигнут 11-16 сантиметров. При этом градусники термометров покажут ночью минус 3 - минус 8 градусов, а днем 0 - минус 5 градусов.
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