РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. В подмосковных Люберцах в поселке Октябрьский на стадионе «Балятино» открылся каток для всех желающих, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Каток открылся в субботу. На открытии присутствовал глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Поселок Октябрьский в горокруге Люберцы у нас знаковый в том плане, что он находится на границе с Раменским городским округом, и всегда можно сравнить, где лучше. Сегодня мы залили каток, зима у нас в последние годы интересная: снега почти нет, морозы не сильные. В городском округе должны залить порядка 16 катков, пять из них на стадионах», - сказал Ружицкий.

По словам руководителя МУ «Дирекция спортивных сооружений» Сергея Стрекаловского, на стадионе залили каток площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Жители смогут воспользоваться двумя теплыми раздевалками.

«Проката и заточки пока нет, мы ведем переговоры с предпринимателями. Наша задача - подготовить качественный лед. Режим катка довольно комфортный для населения: в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00. Каток бесплатный», - отметил Стрекаловский.