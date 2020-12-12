РИАМО - 12 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» в отношении ООО «МРСК», и включило общество в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на ремонт и замену кровли.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МРСК» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - отмечается в материале.