РИАМО - 12 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции Российской Федерации и отметил, что основной закон – это фундамент развития страны, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Основной закон — фундамент развития страны и ее регионов. Этот фундамент должен быть прочным и надежным, особенно в драматический период, который сегодня переживает Россия и весь мир», — написал градоначальник в поздравительной телеграмме.

Он добавил, что в этом году прошло голосование по поправкам в Конституцию. Москвичи и вся страна сделали четкий и однозначный выбор. Они проголосовали за защиту семейных традиций, поддержку институтов гражданского общества, за заботу об экологии и других ценностях. Все эти ценности играют важную роль в устойчивом развитии России и повышении качества жизни.

Мэр отметил, что обновленная Конституция – это сильная Россия и сильная Москва, это уважение к истории России, преодоление трудностей через созидание и развитие, это уверенность в завтрашнем дне.

Ежегодно 12 декабря в РФ отмечается День Конституции. В 1993 году на всенародном голосовании Конституция была принята. А с 25 июня по 1 июля 2020 года прошло Всероссийское голосование по внесению поправок в основной закон страны.