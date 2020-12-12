РИАМО - 12 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем Конституции Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Дорогие друзья, примите в этот праздничный день самые теплые пожелания здоровья, успехов и благополучия! С праздником вас, с Днем Конституции!» – сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что основной закон является фундаментом всей правовой системы России, он определяет государственное и общественное устройство, закрепляет права и обязанности граждан, служит надежной основой для совершенствования всех сфер общественной жизни страны.

«Конституция – это живой организм, в котором отражаются новые реалии в жизни общества и государства. В этом смысле нынешний год стал особым для развития конституционного процесса в нашей стране», – отметил Брынцалов.

По его словам, внесение поправок в Конституцию в ходе общероссийского голосования в июле имеет огромное историческое значение. Это решение было принято всей страной. Оно касается базовых ценностей и принципов, лежащих в основе будущего развития России.

«Результаты голосования продемонстрировали высокий уровень консолидации российского общества. Внесенные поправки, в частности, закрепляют обязательную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат. Установлено, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума», – добавил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы заявил, что итоги голосования и внесенные поправки знаменуют начало качественного развития всей законодательной базы государства. Задача состоит в том, чтобы добиться ее полного соответствия обновленной Конституции.

«Эта масштабная законотворческая работа стала главным приоритетом в работе Мособлдумы. В ее центре – человек, с его нуждами и заботами, и, прежде всего, повышение доходов семей, проживающих в нашем родном Подмосковье», – заключил Брынцалов.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.