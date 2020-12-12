РИАМО - 12 дек. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы происходит каждый год из-за целого ряда причин, сообщил РИАМО председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.

На следующей неделе вопрос о повышении цены на проезд в столичном транспорте будет вынесен в правительство Москвы.

«Очевидно, что в следующем году стоимость проезда на городском транспорте в Москве вырастет, повышение цены проезда происходит ежегодно», - напомнил Зотов.

Он подчеркнул, что проезд в транспорте дорожает во всем мире по целому ряду причин.

«Инфляция, растущие цены на электричество и топливо, необходимость городов решать транспортные проблемы и улучшать условия для пассажиров, в этом году к этим причинам еще добавился коронавирус. Стоит отметить, что точно цена проезда в Москве не вырастет на десятки процентов, как это происходит в регионах нашей страны», - резюмировал Зотов.