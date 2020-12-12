РИАМО - 12 дек. Уголовное дело возбуждено после того, как в Москве мужчина выпал из окна вместе со своим ребенком, ход и результаты расследования дела поставила на контроль прокуратура столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительным данным, утром 12 декабря 2020 года под окнами жилого дома, расположенного на Проспекте Мира, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и его малолетней дочери 2015 года рождения с травмами характерными при падении с высоты», — отмечается в материале.

На месте случившегося был исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Северо-Восточного административного округа Андрей Димитров.

По данным прокуратуры, в момент падения мужчины и его дочери, мать ребенка находилась в квартире. Известно, что мать и отец не работали, семья испытывала материальные трудности.

Прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.