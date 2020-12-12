РИАМО – 12 дек. Советского и российского артиста Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище, а прощание пройдет в театре «Современник», сообщает Федеральное агентство новостей.

Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни.

«Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков рассказал, что церемония пройдет в самом культурном учреждении. Затем актера похоронят на Троекуровском кладбище. Регламент прощания пока не определен», — говорится в сообщении.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».

Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».​