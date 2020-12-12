РИАМО - 12 дек. Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал.

Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр помещения и выявили там нарушения.

«По результатам осмотра выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», - подчеркнул Сегал.

По его словам, администрация комплекса не контролирует соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра среди посетителей. Кроме того, рабочие растворы дезинфицирующих средств разводятся не по инструкции и хранятся в неположенных местах.

Еще в комплексе не увеличена кратность лабораторных исследований воды в бассейнах в нарушение указа Роспотребнадзора.

Теперь заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие до 90 дней.

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.