РИАМО - 12 дек. Заработал елочный базар Ивантеевского лесопитомника, там продают 5 тысяч новогодних деревьев – елок, сосен и пихт, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Более 600 штук голубых елей высотой 60-90 сантиметров в горшках, 4 тысячи ароматных гибридных пихт высотой 25 сантиметров, 300 душистых новогодних сосен и зеленых елей высотой от 1,5 до 3 метров предлагают посетителям лесопитомника в Ивантеевке», — отмечается в материале.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в питомнике подготовили 5 тысяч деревьев, как «офисных» вариантов – до 1 метра с небольшим комом земли, так и более солидных.

Со следующей недели базар в Ивантеевском лесопитомнике будет работать и в выходные дни.