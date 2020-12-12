РИАМО - 12 дек. Десять экипажей дорожного патруля будут регулировать движение у закрытых станций Большой кольцевой и Солнцевской линий метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

«Движение в районе закрытых станций Большой кольцевой и Солнцевской линий метро помогают регулировать 7 экипажей дорожного патруля, а в районе закрытых станций Некрасовской линии — 3 экипажа», - говорится в сообщении.

Это поможет и автомобилистам, и пешеходам. Автомобилистам напоминают о внимательности и просят не выезжать на выделенные полосы, а также заранее планировать свой маршрут.

С субботы участки Солнцевской, Большой кольцевой и Некрасовской линий метро временно закрыли, на этих ветках ведется подготовка к открытию новых станций. До 22 декабря нет движения на участках Большой кольцевой и Солнцевской линий.

Схемы ограничений можно посмотреть на сайте «Московского транспорта».