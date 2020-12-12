РИАМО - 12 дек. Московская городская дума поддержит увековечивание памяти советского и российского актера Валентина Гафта в столице, сообщил РИАМО в субботу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни.
В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».
Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».
Летом прошлого года артист перенес инсульт.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии