РИАМО - 12 дек. Московская городская дума поддержит увековечивание памяти советского и российского актера Валентина Гафта в столице, сообщил РИАМО в субботу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни.

«Один из великих, последних, любимых, неповторимых — Валентин Гафт. Мы дружили, общались, снимались вместе. Валентин уникальный человек, достоин памяти, и, конечно, на его доме должна появиться и памятная доска. А если захотят чего-то большего коллеги, то я и дума, конечно, мы поддержим», — сказал Герасимов.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».

Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».

Летом прошлого года артист перенес инсульт.