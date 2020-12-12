РИАМО - 12 дек. С 1 по 9 января все парковки на улицах столицы будут бесплатными, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

10 января парковки снова будут работать в обычном режиме - все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час.

«В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В этом году новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 10 января.