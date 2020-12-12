РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В Климовской городской больнице №2 Подольска устраняют последствия потопа на первом этаже здания, который произошел в ночь с 8 на 9 декабря, сообщается в группе «ГБУЗ-Мо КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовской городской больнице №2 проводят работы по устранению потопа, произошедшего в ночь с 8 на 9 декабря. Последствия устранят быстро. Приносим всем жителям извинения за доставленные неудобства и надеемся на понимание», - говорится в сообщении.

Ранее представители подрядной организации осмотрели очаг повреждения и выяснили, что прорыв трубы произошел из-за гидроудара в тепловой системе. В результате в оперативном порядке отключили подачу горячей воды, что повлияло на минимизацию потерь. Подрядчик, который исполнял ремонтные работы ранее, за свой счет устраняет последствия.

Была назначена комиссия, которая предложила совместно с теплоснабжающей организацией предусмотреть профилактические мероприятия и установить специальные приборы для того, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.