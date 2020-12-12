РИАМО - 12 дек. Опрос холдинга «Ромир» показал, что 80% жителей России у Деда Мороза будут просить здоровья в новом году, сообщает Nation News.

Специалисты холдинга спрашивали у россиян, о чем бы они попросила Деда Мороза, если написали бы ему письмо.

«Около 80% россиян будут просить у дедушки здоровья. Еще 60% опрошенных сообщили, что хотят, чтобы их близкие были счастливы», - говорится в сообщении.

Еще треть респондентов ответила, что в подарок хотели бы получить деньги, а 18% мечтают о жилье или дорогой машине. ​