РИАМО - 12 дек. В Московской области до 13:00 субботы ожидается туман и гололедица, сообщается на сайте МЧС России по Подмосковью.

«С сохранением до 13:00 12 декабря местами по северу Московской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров, местами гололедица», — отмечается в материале.

В тумане увеличивается вероятность ДТП, так как на дорогах снижается видимость. Водителей призвали снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов.

Пешеходам тоже рекомендовано быть внимательными при переходе улиц и дорог.

Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, при такой погоде специалисты МЧС посоветовали воздержаться от выхода на улицу.