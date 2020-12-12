РИАМО - 12 дек. В Московской области началось вручение ключей обманутым дольщикам трех жилых комплексов в Балашихе, Чехове и Мытищах, ключи выдадут порядка 500 гражданам, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья​.

«Каждый дом — это большой и важный вклад для нас в копилку ключей, которые мы вручаем в этом году и вручим в следующем. В начале года губернатор дал нам поручение - выдать 15,5 тысячи ключей. В 2020 году уже обеспечили права 14,5 тысячи граждан. Скоро мы выполним поставленную задачу и к концу года планируем прийти с перевыполнением плана. Для нас важно, чтобы тот, кто нуждается в нашей помощи — ее получал», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

247 дольщиков ЖК «МАРЗ» в Балашихе ждали ключи с 2013 года. А первые дольщики заключили договоры почти 10 лет назад. 165 дольщиков ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах и 85 дольщиков ЖК «Олимпийский» в Чехове ждали ключи с 2018 года.

«Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и позиции министерства жилищной политики, которое активно занимается работой по вводу таких долгостроев, удалось завершить строительство 4 и 5 корпусов ЖК «МАРЗ». 4 корпус мы уже ввели, дольщики начали получать ключи и до конца года все получат. 5 корпус находится на итоговой проверке, его ввод планируется в первом квартале 2021 года», — почеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что проблема дольщиков в Балашихе будет решена, когда введут в эксплуатацию ЖК «Салтыковка-Престиж». Сдать объект планируют в первом квартале 2021 года.

«Хотела всех поблагодарить за то, что не бросили нас в трудную минуту, поддержали, сбылись ваши обещания и мы все-таки получаем перед Новым годом ключи. Приглашаю вас посмотреть мою квартиру!» — отметила дольщица ЖК «Олимпийский» в Чехове Виктория Тюрина.