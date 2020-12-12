РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Двадцать дополнительных светофорных объектов типа Т.7 установили в текущем году в Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации округа.

«Для обеспечения безопасности на дорогах нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали светофорами типа Т.7. Своим световым сигналом он предупреждает водителя о пешеходном переходе и необходимости скинуть скорость», - говорится в сообщении.

Применение светофора на нерегулируемых перекрестках позволяет повысить безопасность на пешеходных переходах.