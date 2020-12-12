РИАМО - 12 дек. Скончался советский и российский актер Валентин Гафт, ему было 85 лет, сообщает РИА Новости.

​Информацию о смерти актера агентству подтвердили в театре «Современник», в котором Гафт был ведущим артистом.

«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта...» — отметили в театре.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Потом он работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года был артистом театра «Современник».

Гафт запомнился многим по ярким ролям в кино – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».

Летом прошлого года артист перенес инсульт.