РИАМО - 12 дек. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию в стране по ценам на товары, сообщает Газета.ru.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары», — отмечается в материале.

Таким образом, в состав рабочей группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэколономразвития Максим Решетников и другие.

Вопрос о росте цен на продукты ранее поднял президент России Владимир Путин. Он обратил внимание на подорожание цен на некоторые продовольственные товары. Ситуацию с ростом цен на продукты взял на личный контроль Михаил Мишустин.​