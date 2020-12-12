РИАМО - 12 дек. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию в стране по ценам на товары, сообщает Газета.ru.
Таким образом, в состав рабочей группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэколономразвития Максим Решетников и другие.
Вопрос о росте цен на продукты ранее поднял президент России Владимир Путин. Он обратил внимание на подорожание цен на некоторые продовольственные товары. Ситуацию с ростом цен на продукты взял на личный контроль Михаил Мишустин.
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