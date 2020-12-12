РИАМО - 12 дек. Тарифы на проезд в столице в 2021 году могут вырасти на уровень инфляции, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«В ближайшее время, наверно, на следующей неделе мы планируем вынести этот вопрос в правительство Москвы, и, соответственно, после окончательного решения мы вам все скажем, и, думаю, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что повышения будут совершенно небольшие.

Вице-мэр отметил, что по ряду билетов тарифы могут не повыситься и остаться на уровне 2020 года.