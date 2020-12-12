РИАМО - 12 дек. Онлайн-сервис для получения услуги в сфере погребения и похоронного дела доступен в каждом муниципалитете Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Таким образом, у жителей Подмосковья есть возможность в режиме онлайн подать заявление на предоставление места для захоронения (подзахоронения), оформление удостоверения о захоронении, регистрацию надгробия, установку ограждения вокруг могилы, перерегистрацию захоронений на других лиц.

«Заявку на услугу можно оформить на региональном портале госуслуг, а получить готовый документ в МФЦ, для оказания услуги можно также обратиться лично в МФЦ или в уполномоченный орган муниципального образования», - говорится в сообщении.

Сервис доступен на региональном портале в разделе «Личные документы».

В рамках оказания муниципальной услуги можно получить места для одиночных, воинских, почетных, родственных и семейных (родовых) захоронений, ниши в стене скорби, произвести подзахоронение, перерегистрировать захоронения на других лиц, оформить удостоверение о захоронении, установить или заменить надгробие и ограждение места захоронения.

«Заявку на услугу можно оформить на региональном портале госуслуг, а получить готовый документ в МФЦ, для оказания услуги можно также обратиться лично в МФЦ или в уполномоченный орган муниципального образования», - говорится в сообщении.