РИАМО - 12 дек. За последние сутки в столице в больницы отправили 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек, сообщает московский оперштаб.

За минувшие сутки в столице выявили 6622 новых случая заражения.

«11,5% среди заболевших - дети, 40,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% - от 46 до 65 лет, еще 12,2% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все они находятся под наблюдением врачей, также медики наблюдают за состоянием тех, кто с ними контактировал.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения - старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию.

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.