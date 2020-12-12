РИАМО - 12 дек. За последние сутки в столице в больницы отправили 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек, сообщает московский оперштаб.
За минувшие сутки в столице выявили 6622 новых случая заражения.
Все они находятся под наблюдением врачей, также медики наблюдают за состоянием тех, кто с ними контактировал.
В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения - старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
12 ДЕКАБРЯ
- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.
- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.
- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.
- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.
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