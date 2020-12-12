РИАМО - 12 дек. Столичный комплекс городского хозяйства опубликовал на своем YouTube-канале онлайн-экскурсию по музею «Огни Москвы» в честь 290-летия наружного освещения города, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Видео рассказывает об истории появления уличных светильников, их модернизации и современном использовании.
Экскурсию можно посмотреть по ссылке.
На московских улицах первые фонари зажглись благодаря императрице Анне Иоанновне. По ее указу, изданному в 1730 году, в городе установили чуть больше 200 осветительных приборов. Включались они вручную - вечером фонарщик поднимался на лестницу и зажигал каждый светильник. В 1860-е годы в Москве стали использовать керосиновые фонари, а уже к концу XIX века появилось электрическое освещение. Впервые им были освещены собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому и башни Кремля на коронации Александра III.
До 15 января 2021 года в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Москве временно не работают музеи и выставки. Культурные, выставочные, просветительские, досуговые, развлекательные, зрелищные и аналогичные мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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