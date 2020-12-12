РИАМО - 12 дек. Столичный комплекс городского хозяйства опубликовал на своем YouTube-канале онлайн-экскурсию по музею «Огни Москвы» в честь 290-летия наружного освещения города, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Видео рассказывает об истории появления уличных светильников, их модернизации и современном использовании.

«Во время онлайн-экскурсии пользователи узнают, как выглядели первые уличные светильники, зачем фонарные столбы красили белой краской, почему Николай Васильевич Гоголь избегал фонарей и чем горожан напугали первые газовые светильники, как во время Великой Отечественной войны Москва полностью погрузилась в темноту и другие интересные факты. Об истории наружного освещения столицы рассказала директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова», - говорится в сообщении.

Экскурсию можно посмотреть по ссылке.

На московских улицах первые фонари зажглись благодаря императрице Анне Иоанновне. По ее указу, изданному в 1730 году, в городе установили чуть больше 200 осветительных приборов. Включались они вручную - вечером фонарщик поднимался на лестницу и зажигал каждый светильник. В 1860-е годы в Москве стали использовать керосиновые фонари, а уже к концу XIX века появилось электрическое освещение. Впервые им были освещены собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому и башни Кремля на коронации Александра III.

До 15 января 2021 года в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Москве временно не работают музеи и выставки. Культурные, выставочные, просветительские, досуговые, развлекательные, зрелищные и аналогичные мероприятия проходят в онлайн-режиме.