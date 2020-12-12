РИАМО - 12 дек. В столице за прошедшие сутки выявили 6622 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано 685 785 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За последние сутки в городе скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 9798.

Кроме того, выздоровели после коронавирусной инфекции 5890 человек за минувшие сутки, за весь период пандемии врачи города вылечили более 524 779 пациентов.

В России за сутки выявили 28 137 случаев коронавируса. Выздоровели 26 118 пациентов, скончались 560 человек.

За весь период пандемии в стране выявили 2 625 848 случаев инфицирования, 2 085 958 пациентов выздоровели после коронавируса, 46 453 человека с Covid-19 умерли.

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.