РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В Климовской городской больнице №2 Подольска временно приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции комбинированной вакциной «Гам-Ковид-Вак» от Covid-19, сообщается в группе «ГБУЗ-Мо КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинацию против коронавируса всех желающих жителей Климовска начали 4 декабря. Всю первую партию из 100 доз вакцины «Спутник V» использовали.

«Уважаемые пациенты! Информируем вас о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции (Covid‑19) временно приостановлена. Ожидаем ближайшую поставку следующей вакцины в ГБУЗ МО «Климовская ГБ №2», - говорится в сообщении.

На этой неделе в Подмосковье ожидаются поставки порядка 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. В настоящее время одна ампула идет на пять человек. Открытая ампула может храниться до двух часов.

Жителям предложили следить за новостями о возобновлении вакцинации при поступлении вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.