РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В Подольске открыли для катания основной склон горнолыжного комплекса «Красная горка», сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

«В субботу, 12 декабря, заработал основной склон. Идет оснежение тюбинговой трассы, планируем запустить ее на следующей неделе» – сказал Сабуров.

Длина склонов – от 100 до 380 метров, трассы освещены и постоянно выравниваются с помощью ратрака. На склонах комплекса работает система оснежения.

Есть мастерская по ремонту и тюнингу горнолыжного оборудования. Желающим освоить или усовершенствовать технику катания на лыжах или сноуборде помогают опытные инструкторы. Для удобства посетителей оборудовали места для переодевания. Работает детская школа горнолыжного спорта и сноуборда.

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» расположен на холме над плотиной на реке Пахре на Гаражном проезде, 8А. По субботам и праздничным дням он работает с 09:00 до 22:30, по воскресеньям и в выходной день перед буднями – с 9:00 до 22:00. В понедельник комплекс работает с 14:00 до 22:00, по вторникам, средам, четвергам – с 11:00 до 22:00, по пятницам – с 11:00 до 22:30.