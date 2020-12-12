РИАМО - 12 дек. Станция «Деловой центр» открылась на Солнцевской линии метро столицы, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Был реализован проект, которым правительство Москвы занималось достаточно долгое время, – это открытие станции «Деловой центр» для тех пассажиров, которые ежедневно пользуются Солнцевской линией метро», — сказал Ликсутов.

Теперь у пассажиров Солнцевской линии есть возможность напрямую доехать до «Делового центра». Раньше поезда проезжали станцию и шли от станции «Парк Победы» до станции «Шелепиха».

Пассажиры смогут пересесть на станции МЦК и МЦД-1, «Деловой центр» Большой кольцевой линии, на «Выставочную» Филевской линии.

«Очень важно, что крайне перегруженная станция метро «Парк Победы», где раньше была пересадка для тех, кто хотел заехать в центр, теперь эта станция существенно разгрузится с учетом того, что пересадку можно делать на удобной комфортной станции «Деловой центр», - подчеркнул вице-мэр.

Он также отметил, что данным проектом власти города занимались давно. Работы на станции шли практически в круглосуточном режиме, а никакие ограничения движения не вводились.

С 14 декабря парность составов на Солнцевской линии увеличится на 20%. Это решение поможет пассажирам, которые каждое утро едут на работу, существенно сэкономить время в пути.

«По мимо того, что мы построили тупики, и теперь есть возможность заезда поездов, мы с понедельника увеличиваем здесь парность движения на 20%, то есть с 20 пар поездов до 24», — добавил Ликсутов.

Он отметил, что благодаря увеличению парности составов время в пути для пассажиров линии сократится примерно на 20 минут.

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