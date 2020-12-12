РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в поселке Быково подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«12 декабря в 01:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на участке №1 в дачном некоммерческом товариществе «Изида» в поселке Быково городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 05:22. Всего в тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 19 человек.