РИАМО - 12 дек. Онлайн-марафон для столичной молодежи «Ты в Москве» начнется 14 декабря, он продлится десять дней, в его рамках проведут 800 мастер-классов, встреч с известными людьми, викторин, карьерных тренингов, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики города.

«Участников ждет насыщенная образовательная, деловая и культурная программа от городских молодежных проектов. Профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков, здоровый образ жизни — вот лишь некоторые темы предстоящего марафона. Их ребята определяли сами», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Мероприятия будут проходить в соцсети «ВКонтакте». Все желающие смогут присоединиться к нему с помощью странички «Молодежи Москвы».

В рамках проекта «Московский диалог» участники смогут пообщаться с профессионалами и специалистами из разных сфер деятельности, узнать о том, как повысить личную эффективность, а еще добиваться поставленных целей.

Ученикам московских школ расскажут, на что следует обратить внимание при выборе вуза, а студентов научат применять полученные в институте навыки.

Для участников онлайн-марафона организуют нетворкинги — встречи в дистанционном формате, на которых молодые люди смогут завести полезные знакомства со специалистами, работающими в определенной сфере.

Также в рамках мероприятия онлайн-платформа «ВРаботе» проведет карьерный марафон. Молодые люди смогут проанализировать свое резюме, пройти собеседования и поучаствовать в онлайн-ярмарке вакансий.

Еще один проект «Ты в кадре» организует мастер-классы и паблик-токи с журналистами, а стриткультурное сообщество «На районе» - встречи с танцорами и спортсменами. Кроме того, молодежь научат основам ораторского искусства и работе перед камерой в рамках проекта «Дебаты».