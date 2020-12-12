РИАМО - 12 дек. На северо-востоке столицы обнаружены тела мужчины и ребенка, по этому факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Дело возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего ребенка».

«По данным следствия, утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Проспект мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами характерными при падении с высоты», — сказала собеседник агентства.

На месте происшествия работают следователи. Они проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. Расследование дела продолжается.

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