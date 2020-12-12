РИАМО - 12 дек. В столице выздоровели после коронавирусной инфекции 5890 человек за минувшие сутки, за весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 524 779 человек», — отмечается в материале.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. Для этого нужно позвонить на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 19:00.

Также за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев в Москве увеличилось до 9798.

В мегаполисе за все время эпидемии выявлено 679 163 случая заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.