РИАМО – 12 дек. В настоящее время в Серпухове украсили к Новому году площадь Владимира Храброго и парк «Питомник», праздничное оформление появилось в большинстве парков и скверов, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Работы по украшению города к Новому году продолжаются. Большинство скверов и парков уже украшены. Специалисты нарядили площадь Владимира Храброго», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что продолжается подготовка Соборной горы к праздничному периоду.

«Соборную гору частично украсили. Она будет полностью готова к началу праздников. Ведь на нее приезжают посмотреть и покататься не только жители города, но и туристы», - добавил собеседник агентства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что города Московской области должны быть хорошо украшены перед предстоящими зимними праздниками, это поможет поднять настроение жителям региона.