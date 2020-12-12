РИАМО - 12 дек. Жителей Москвы и Московской области в субботу ожидает сухая и морозная погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Еще на день погожий антициклон задержится в столице и области и сохранит свои права на сухую и морозную погоду. Декабрьское солнце еще побалует своим присутствием», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в этот день в Москве составит от 6 до 4 градусов мороза, а в Подмосковье – от 9 до 4 градусов мороза. Юго-восточный ветер разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.