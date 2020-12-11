РИАМО – 11 дек. Дистанционный конкурс «Дорогой жизни названа!» пройдет в России в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу», говорится в сообщении пресс-службы региональной общественной организации «Творческий союз работников культуры и искусств».

Конкурс будет проводиться с 20 января по 27 января 2021 года. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января.

«Основной целью ежегодного всероссийского открытого дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Дорогой жизни названа!» является сохранение исторической памяти о том периоде, когда многочисленные жертвы одних смогли подарить жизни другим», — говорится в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются граждане постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от трех лет и выше.

Участие в конкурсе могут принять школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы общественных организаций и государственных учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально–инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества, проживающие в странах постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации.

Каждый участник конкурса может представить любое количество произведений.

Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Заявку для участия в конкурсе можно отправить до 20 января. Подробности о номинациях, формах заявки и других необходимых документах можно узнать на сайте конкурса: https://soyuz-kultura.com/node/870.