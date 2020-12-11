РИАМО - 11 дек. За 1,5 месяца в Щуровском микрорайоне городского округаКоломна провели 448 замеров атмосферного воздуха, большинство из них соответствуют нормативным показателям, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Представители Минэкологии посетили Щуровский завод «ЛафаржХолсим» в Коломне, чтобы проконтролировать ход выполнения «дорожной карты» по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. После многочисленных жалоб жителей округа губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать комплекс мероприятий по улучшению экологической ситуации в Коломне.

«Проверка показала, что работы выполняются согласно «дорожной карте». В октябре были намечены три блока мероприятий по обеспыливанию оборудования и аспирации, а также по уходу от хранения сырья на открытых площадках. На сегодняшний день «дорожная карта» исполнена на 80%», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что руководители завода понимают свою ответственность перед жителями Коломны и делают все возможное для улучшения ситуации.

На предприятии проведена полная ревизия всех технологических систем и обеспыливающего оборудования, все 122 фильтра работают штатно. На треть снижен минимальный запас материалов на открытых складах, аварийный запас сырья на открытой площадке укрыт.

Организована ежедневная уборка цеховых помещений, ежедневный пролив технологических дорог и прилегающей территории. По результатам тендера отобрана компания, которая разработает проект строительства крытого склада.

Кроме того, в течение двух лет будет проведена реконструкция клинкерного склада, проект реконструкции уже разработан и прошел экспертизу.

«Те меры, которые уже приняты, дают очевидный результат. Аккредитованная лаборатория отобрала пробы в 14 контрольных точках по взвешенным веществам, диоксиду азота и сероводороду на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне микрорайона Щурово. Готовы результаты 448 замеров и анализов, большинство из которых соответствуют нормативным показателям. После выполнения всех мероприятий «дорожной карты» ситуация станет еще лучше», - сказал директор Щуровского и Воскресенского заводов «ЛафаржХолсим» Россия Артур Бузюров.