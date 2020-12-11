РИАМО - 11 дек. Пассажиропоток в поездах Центральной пригородной пассажирской компании по всем направлениям за 11 месяцев составил 389,9 миллиона человек, в ноябре поездка ЦППК перевезли более 35 миллионов пассажиров, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Компания связывает снижение с введением ограничительных мер для людей старше 65 лет, переходом на дистанционное обучение, удаленным форматом работы и сознательностью пассажиров, понимающих, что в данный период стоит сократить количество поездок», — говорится в сообщении.

В последний осенний месяц самым популярным вновь стало Ярославское направление Московской железной дороги, электропоезда на нем перевезли более 6,7 миллиона пассажиров. На втором месте Казанское направление МЖД, им воспользовались почти 5,5 миллионов человек, на третьем — Горьковское направление МЖД (4,3 миллиона человек).

Пассажирам напомнили, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.