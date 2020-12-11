РИАМО - 11 дек. Вопросы необходимости внедрения и доработки единых стандартов на действующих пунктах приема вторичного сырья от населения «Мегабак» обсудили на тематическом в Подмосковье, там также обменялись положительными практиками округов, где уже открыты «Мегабаки», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мастер-класс с руководством муниципальных образований в Балашихе провели председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере контроля ТКО в Московской области» Лилия Белова при поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Мегабак» является важным социально ориентированным проектом для Московской области в части развития комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов, в том числе крупногабаритных. И, что ценно, востребованным у жителей, поэтому мы постоянно проводим обучения и рабочие встречи среди ответственных сотрудников за этот проект», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что на текущий момент площадки «Мегабак» открыты в 29 городских округах, но по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проект будет внедрен во всем регионе.

«Представители администраций более 40 городских округов приняли участие в воркшопе по развитию системы «Мегабак». Также мы провели работу по повышению экологической грамотности с выездом непосредственно на площадку в городском округе Балашиха. По завершению мероприятия было проведено отдельное тестирование на закрепление полученных знаний о раздельном сборе и реализации проекта», - отметила Белова.

Граждане Подмосковья вовлечены в раздельный сбор отходов с начала января предыдущего года. В рамках системы «Мегабак» жители сдали свыше 3,5 тысячи кубометров крупногабаритных отходов в виде мебели, бытовой техники и прочего. До конца года на вторичную переработку отправят свыше 2 миллионов тонн отсортированных бытовых отходов.

На текущий момент в области работают восемь высокотехнологичных комплексов которые перерабатывают отходы. В ближайшее время будет запущено еще три комплекса по переработке.

Новые предприятия работают в рамках создания комплексной системы по обращению отходов, базирующейся на раздельном сборе коммунальных отходов. Она также направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов что входит в цели нацпроекта «Экология», который объединил 11 федеральных проектов с объемом финансирования порядка 4 триллионов рублей.