РИАМО - 11 дек. С начала года в Подмосковье провели более 1,5 тысяч диагностических исследований проб меда и продуктов пчеловодства, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Работы проводились на содержание остатков лекарственных средств, которыми лечили пчел, пестицидов, тяжелых металлов», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Исследования меда проводились с помощью органолептических измерительных методов — определялся вкус, цвет, внешний вид, аромат, консистенция, наличие признаков брожения и посторонних механических примесей. С помощью лабораторных техник были установлены содержание сахарозы, воды, определено диастазное число и общая кислотность продукта.

В текущем году не допустили к реализации 65 партий фальсифицированного меда, ввезенного из других регионов. При этом мед подмосковных производителей успешно прошел все исследования.

В Подмосковье на сегодняшний день находится 650 объектов, занимающихся содержанием и разведением пчел. Общее количество пчел – более 1 миллиарда особей.

«Одновременно специалисты провели работы по 100% обеспечению паспортизации пасек. Это одно из обязательных требований в отрасли пчеловодства», - добавил Воскресенский.

В течение многих лет своевременное и качественное проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий позволяет не только контролировать эпизоотическое состояние пчеловодческих хозяйств на территории Московской области, но и увеличивать количество пчелосемей, а также производство продукции пчеловодства.