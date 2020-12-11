РИАМО - 11 дек. В Подмосковье запустили новый электронный сервис, предоставляющий сведения о наличии особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также их охранных зон в пределах запрошенного участка земли и представителях флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Наша задача ускорить получение необходимой информации и довести ее до жителей в самый короткий срок. На данный момент жители области могут подать заявление в электронной форме и получить ответ в течение одного календарного дня. Ранее было необходимо направлять письменный запрос в министерство, срок рассмотрения составлял до 30 календарных дней», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Новый сервис, запущенный на базе регионального портала госуслуг, важен не только для юрлиц, но и для тех граждан, которые собираются приобрести земельные участки. Сведения пригодятся для проведения инженерно-экологических изысканий для каждого проекта.

Сервис также будет полезен тем, кто собирается приобрести недвижимость, в частности, участок земли за городом. Наличие ограничения в виде ООПТ можно увидеть после ввода кадастрового номера. Сервис поможет добросовестным покупателям приобрести землю без ограничений, которые связаны с ООПТ.