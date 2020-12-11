РИАМО - 11 дек. В охраняемом частном домовладении в деревне Талицы Пушкинского городского округа произошел пожар, сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области спасли двоих детей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл к месту происшествия по сигналу тревоги. Услышав из задымленного дома детский крик, сотрудники Росгвардии с использованием средств защиты органов дыхания прошли внутрь и помогли выйти на улицу двум сестрам семи и 16 лет.

«Росгвардейцы также успели спасти некоторое имущество и легковой автомобиль. Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Жизни и здоровью детей ничто не угрожает», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев уточнил, что на сегодняшний день на территории региона работает единая сеть из свыше чем 70 пунктов централизованной охраны.

По его словам, такая сеть позволяет обеспечить безопасность более 70 тысяч объектов различных форм собственности и свыше 50 тысяч квартир и частных домовладений, а также более 2 тысяч гаражей, подъездов и иных индивидуальных строений.